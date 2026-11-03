W Charkowie wzrosła liczba ofiar ataku Rosji przy użyciu pocisków balistycznych i dronów KAB

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

Według zaktualizowanych danych rosyjski atak nastąpił w przejściu między budynkami jednej z placówek medycznych. Początkowo informowano o 13 poszkodowanych, później liczba osób, które zwróciły się o pomoc medyczną, wzrosła do 18.

W wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzono budynek jednego z oddziałów medycznych, okna czterech wielopiętrowych budynków mieszkalnych, a także 10 samochodów osobowych.

Początkowo informowano, że do innych placówek medycznych ewakuowanych zostanie około 200 pacjentów. Według najnowszych danych ewakuacji wymaga 226 osób.

O godz. 06:15 liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku wynosiła 62 osoby. Wszystkim udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

Na miejscu uderzenia działają służby ratownicze. Trwa likwidacja skutków rosyjskiego ostrzału.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, od 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach elektrycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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