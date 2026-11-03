В Харькове возросло число пострадавших в результате атаки РФ с применением баллистических ракет и КАБ

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову с помощью баллистических ракет и управляемых авиабомб. Одно из попаданий было зафиксировано на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

По уточненным данным, российский удар пришелся на переход между корпусами одного из медицинских учреждений. Сначала было известно о 13 пострадавших, впоследствии число людей, обратившихся за медицинской помощью, возросло до 18.

В результате российского обстрела повреждено здание одного из медицинских отделений, окна четырёх многоэтажных жилых домов, а также 10 легковых автомобилей.

Сначала сообщалось, что в другие медицинские учреждения эвакуируют около 200 пациентов. По последним данным, в эвакуации нуждаются 226 человек.

По состоянию на 06:15 число пострадавших в результате российской атаки составило 62 человека. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте попадания работают экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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