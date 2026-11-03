У Харкові через російські обстріли частково призупинили опалення

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У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

За даними міськради, пошкодження інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність Харкова та області, вплинули на роботу систем опалення й гарячого водопостачання.

Профільні служби вже вживають заходів, щоб якнайшвидше відновити надання послуг.

Крім того, у Харківському метрополітені попередили про можливі відхилення від графіка. Через нестабільну напругу в електромережах поїзди можуть курсувати із затримками.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

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