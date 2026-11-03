В Харькове из-за российских обстрелов частично приостановили отопление
В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки в движении поездов метро.
По данным горсовета, повреждения инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность Харькова и области, повлияли на работу систем отопления и горячего водоснабжения.
Профильные службы уже принимают меры, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление услуг.
Кроме того, в Харьковском метрополитене предупредили о возможных отклонениях от графика. Из-за нестабильного напряжения в электросетях поезда могут курсировать с задержками.
Об этом сообщили в Харьковском городском совете.
Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.
Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.
До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.