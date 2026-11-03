W Charkowie częściowo wstrzymano ogrzewanie z powodu rosyjskich ostrzałów

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, od 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto, z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych, możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Według danych rady miejskiej uszkodzenia infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie Charkowa i regionu wpłynęły na działanie systemów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.

Odpowiednie służby podejmują już działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie świadczenia usług.

Ponadto w metrze w Charkowie poinformowano o możliwych odchyleniach od rozkładu jazdy. Z powodu niestabilnego napięcia w sieciach elektrycznych pociągi mogą kursować z opóźnieniami.

Informację tę podała Rada Miasta Charkowa.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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