W Charkowie częściowo wstrzymano ogrzewanie z powodu rosyjskich ostrzałów
W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, od 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto, z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych, możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.
Według danych rady miejskiej uszkodzenia infrastruktury zapewniającej funkcjonowanie Charkowa i regionu wpłynęły na działanie systemów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę.
Odpowiednie służby podejmują już działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie świadczenia usług.
Ponadto w metrze w Charkowie poinformowano o możliwych odchyleniach od rozkładu jazdy. Z powodu niestabilnego napięcia w sieciach elektrycznych pociągi mogą kursować z opóźnieniami.
Informację tę podała Rada Miasta Charkowa.
Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.
Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.
Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.