在哈尔科夫，因俄罗斯联邦发动的弹道导弹和巡航导弹袭击而受伤的人数有所增加
11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。
据最新消息，俄军的袭击目标是某医疗机构各栋楼之间的连廊。起初报告有13人受伤，随后寻求医疗救助的人数增至18人。
俄罗斯炮击导致某医疗科室的建筑受损，四栋多层住宅楼的窗户破损，另有10辆私家车受损。
最初有报道称，约有200名患者被疏散至其他医疗机构。据最新数据，共有226人需要疏散。
截至06:15，俄罗斯袭击造成的伤者人数为62人。所有伤者均已获得必要的医疗救助。
应急服务部门正在袭击现场开展工作。清理俄罗斯炮击造成的后果的工作仍在进行中。
哈尔科夫州军事行政长官奥列格·西涅古博夫通报了上述情况。
截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的打击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁列车运行可能出现延误。
需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。
此前有消息称，俄罗斯已出动图-160战略轰炸机。
在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。