Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 257 rosyjskich dronów i 52 rakiety podczas nocnego ataku

Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 257 dronów i 52 pociski, którymi rosyjskie wojska atakowały Ukrainę od wieczora 2 listopada. Wśród przechwyconych celów znalazły się trzy pociski balistyczne i 49 pocisków manewrujących.

Od godziny 18:00 w poniedziałek, 2 listopada, wróg przeprowadził ataki:

rakietami balistycznymi „Iskander-M”/KN-23 oraz rakietami przeciwokrętowymi „Cyrkon” z obwodów rostowskiego, woroneżskiego i kurskiego;

59 pocisków manewrujących (lotniczych) bazowanych w powietrzu i na ziemi typu X-101/X-59/X-69/„Iskander-K” z obwodów wołogodzkiego, orenburskiego i orłowskiego;

289 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed (w tym 120 odrzutowych), „Gerbera” oraz dronów symulacyjnych typu „Parodia” z następujących kierunków: Orel, Kursk, Millerowo, Primorsko-Achtaarsk (RF), tymczasowo okupowany Donieck, a także Gwardijsk i Czauuda (tymczasowo okupowany Krym).

Głównymi kierunkami ataku były obwody kijowski, charkowski, winnycki i dniepropetrowski.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe przeciwlotnicze, oddziały walki elektronicznej i systemy bezzałogowe oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych, stan na godz. 09:00 we wtorek, 3 listopada, obrona przeciwlotnicza zestrzeliła / zneutralizowała 309 celów:

trzy rakiety balistyczne „Iskander-M”/KN-23/„Cyrkon”;

49 pocisków manewrujących typu Ch-101/Ch-59/Ch-69/„Iskander-K” (informacje dotyczące trzech pocisków są obecnie weryfikowane);

257 dronów.

Odnotowano trafienia w 23 lokalizacjach, a także upadek zestrzelonych celów (odłamków) w 14 lokalizacjach.

Źródło: Siły Powietrzne

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na dzielnicę Nemyshlyanskyj w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, w tym pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

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