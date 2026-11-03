乌克兰防空部队在夜间袭击中击落了257架俄罗斯无人机和52枚导弹

自11月2日晚起，俄罗斯军队对乌克兰发动袭击，乌克兰防空部队已击落257架无人机和52枚导弹。被拦截的目标中包括3枚弹道导弹和49枚巡航导弹。

自11月2日（周一）18:00起，敌军发动了以下攻击：

从罗斯托夫州、沃罗涅日州和库尔斯克州发射的“伊斯坎德尔-M”/KN-23弹道导弹以及“锆石”反舰导弹；

59枚来自沃洛格达州、奥伦堡州和奥廖尔州的空基和地基巡航（航空）导弹X-101/X-59/X-69/“伊斯坎德尔-K”；

289架“Shahed”型（其中120架为喷气式）打击型无人机、“赫尔伯”无人机以及“帕罗迪亚”型模拟无人机，来自以下方向： 奥廖尔、库尔斯克、米勒罗沃、普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克（俄罗斯联邦）、被临时占领的顿涅茨克，以及格瓦尔迪耶斯克和恰乌达（被临时占领的克里米亚）。

主要打击方向为基辅州、哈尔科夫州、文尼察州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战部队、无人机系统以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据初步数据显示，截至11月3日（星期二）上午9:00，防空部队已击落/压制309个目标：

三枚“伊斯坎德尔-M”/KN-23/“锆石”弹道导弹；

49枚X-101/X-59/X-69/“伊斯坎德尔-K”巡航导弹（其中3枚导弹的相关信息正在核实中）；

257架无人机。

记录到23处地点遭到命中，以及14处地点出现被击落目标（残骸）坠落。

来源：空军

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

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