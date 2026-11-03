Россия нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области, возникли перебои с электричеством

На юге Одесской области в результате новых российских атак серьезно поврежден объект ДТЭК «Одесские электросети». Из-за разрушения энергетического оборудования возникли перебои с электроснабжением.

«Серьезно поврежден объект ДТЭК «Одесские электросети». За последние два месяца он неоднократно попадал под обстрел. Значительные разрушения энергооборудования привели к перебоям с электроснабжением», — написал Кипер в Telegram.

Помимо энергетической инфраструктуры, в ходе атаки были повреждены административные здания, склады и производственные цеха предприятия пищевой промышленности.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области. В результате обстрела была повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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