Rosja zaatakowała obiekt energetyczny DTEK w obwodzie odeskim, co spowodowało przerwy w dostawach prądu

Na południu obwodu odeskiego, w wyniku nowych rosyjskich ataków, poważnie uszkodzono obiekt DTEK „Sieci Elektryczne w Odessie”. Zniszczenie sprzętu energetycznego spowodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej.

„Obiekt DTEK „Sieci Elektryczne w Odessie” został poważnie uszkodzony. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy był on wielokrotnie ostrzeliwany. Znaczne zniszczenia sprzętu energetycznego doprowadziły do przerw w dostawach energii elektrycznej” – napisał Kipper na Telegramie.

Oprócz infrastruktury energetycznej podczas ataku uszkodzono budynki administracyjne, magazyny i hale produkcyjne przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

Poinformował o tym przewodniczący obwodowej administracji wojskowej w Odessie Oleg Kiper.

Podczas zmasowanego, kombinowanego ataku na Ukrainę w nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły uderzenie na obwód rówieński. W wyniku ostrzału uszkodzona została jedna ze stacji elektroenergetycznych „Ukrenergo”.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na rejon Nemyszlański w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, wśród których znaleźli się pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, na dzień 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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