Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК на Одещині, виникли перебої зі світлом

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На півдні Одеської області внаслідок нових російських атак серйозно пошкоджено об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Через руйнування енергетичного обладнання виникли перебої з електропостачанням.

«Серйозно пошкоджено об'єкт ДТЕК Одеські електромережі. За останні два місяці він потрапляв під обстріл неодноразово. Значні руйнування енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням», — написав Кіпер у Telegram.

Окрім енергетичної інфраструктури, під час атаки пошкоджено адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Під час масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Рівненській області. Унаслідок обстрілу пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго».

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські військазавдалиудару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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