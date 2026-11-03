俄罗斯袭击了位于敖德萨州的DTEK能源设施，导致停电

在敖德萨州南部，由于俄罗斯的最新袭击，DTEK“敖德萨电网”设施遭到严重破坏。由于电力设备损毁，导致供电中断。

“DTEK‘敖德萨电网’设施遭到严重破坏。在过去两个月里，该设施多次遭到炮击。电力设备的大面积损毁导致供电中断，”基珀在Telegram上写道。

除电力基础设施外，此次袭击还损坏了食品工业企业的行政大楼、仓库和生产车间。

据初步消息，此次袭击未造成人员伤亡。

奥德萨州军事行政管理局局长奥列格·基珀通报了这一情况。

在11月3日凌晨针对乌克兰的大规模联合袭击中，俄军对罗夫诺州发动了打击。炮击导致“乌克兰能源公司”的一座变电站受损。

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的打击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能出现延误。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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