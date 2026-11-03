Россия нанесла удар по Ровенской области, повреждена подстанция «Укрэнерго»

В ходе массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области. В результате обстрела была повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

По данным ОВА, повреждения получил энергетический объект — одна из подстанций «Укрэнерго».

Других подробностей о последствиях российской атаки пока нет. Информацию о масштабах повреждений и возможных последствиях для энергоснабжения уточняют.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в своем Telegram-канале.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

Читай нас в