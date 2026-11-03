Rosja zaatakowała obwód rówieński; uszkodzono podstację Ukenergo

W trakcie zmasowanego, wielopłaszczyznowego ataku na Ukrainę w nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obwód rówieński. W wyniku ostrzału uszkodzona została jedna ze stacji elektroenergetycznych „Ukrenergo”.

Według danych Obwodnej Administracji, uszkodzeniu uległ obiekt energetyczny – jedna ze stacji elektroenergetycznych „Ukrenergo”.

Na razie nie ma innych szczegółów dotyczących skutków rosyjskiego ataku. Trwają prace nad ustaleniem zakresu zniszczeń i możliwych konsekwencji dla dostaw energii.

Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Równie Oleksandr Kowal na swoim kanale w Telegramie.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na rejon Nemyszlański w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, wśród których znaleźli się pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, na dzień 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowy atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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