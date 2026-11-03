俄罗斯袭击了罗夫诺州，乌克兰国家能源公司的变电站遭到破坏

在11月3日凌晨对乌克兰发动的大规模联合袭击中，俄军对罗夫诺州发动了打击。炮击导致“乌克兰能源公司”的一座变电站受损。

据地区行政管理局消息，一座电力设施——“乌克兰能源公司”的一座变电站——遭到损毁。

目前尚无关于此次俄军袭击后果的其他细节。有关损毁程度及对电力供应可能造成的影响，相关信息正在核实中。

里夫内州军事行政管理局局长亚历山大·科瓦尔在其Telegram频道上通报了这一消息。

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫州涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能会出现延误。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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