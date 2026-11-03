Россия заявила о нападении на ТЭС в трёх областях Украины и на портовую инфраструктуру Одесской области

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Украины и портовой инфраструктуре Одесской области. В Министерстве обороны РФ обнародовали перечень целей, которые, по утверждению российской стороны, были поражены в ходе обстрела.

Российское ведомство утверждает, что во время атаки было применено высокоточное вооружение наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

По версии Минобороны РФ, целями стали объекты энергетического комплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, а также портовая инфраструктура Одесской области.

В Винницкой области российская сторона заявила о поражении Ладыжинской теплоэлектростанции мощностью 1800 МВт.

В Днепропетровской области, по утверждению Минобороны РФ, были атакованы две теплоэлектростанции:

Криворожскую ТЭС — мощностью 2800 МВт;

Приднепровскую ТЭС — мощностью 1765 МВт.

В Харьковской области россияне заявили об атаке на Харьковскую теплоэлектростанцию мощностью 86 МВт.

Также в список вошли две электроподстанции напряжением 330 кВ — Змиевская и Лосево.

Отдельно российское ведомство сообщило о якобы нанесении ударов по портовой инфраструктуре Одесской области. В частности, речь идет об объектах порта Килия.

Кроме того, российская сторона заявила о поражении двух сухогрузов в порту «Южный» и акватории Черного моря.

В то же время приведенный перечень является заявлением российского Минобороны. Самостоятельного подтверждения всех заявленных поражений в предоставленной информации нет.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

На юге Одесской области в результате новых российских атак серьезно поврежден объект ДТЭК «Одесские электросети». Из-за разрушения энергетического оборудования возникли перебои с электроснабжением.

Во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Ровенской области. В результате обстрела повреждена одна из подстанций «Укрэнерго».

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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