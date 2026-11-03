俄罗斯宣称对乌克兰三个州的热电厂以及敖德萨州的港口基础设施发动了袭击
11月3日凌晨，俄军袭击了乌克兰的能源设施以及敖德萨州的港口基础设施。俄罗斯国防部公布了一份目标清单，据俄方称，这些目标在此次袭击中均被击中。
俄国防部称，此次袭击中使用了陆基和空基高精度武器，以及攻击型无人机。
据俄罗斯国防部称，袭击目标包括文尼察州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和哈尔科夫州的能源设施，以及敖德萨州的港口基础设施。
在文尼察州，俄方宣称击中了装机容量为1800兆瓦的拉迪日因热电厂。
据俄罗斯国防部称，在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，两座热电厂遭到袭击：
- 克里沃罗格热电厂——装机容量2800兆瓦；
- 第聂伯河畔热电厂——装机容量1765兆瓦。
在哈尔科夫州，俄方宣称袭击了装机容量为86兆瓦的哈尔科夫热电厂。
此外，两座330千伏的变电站——兹米耶夫变电站和洛塞沃变电站——也列入了袭击名单。
此外，俄罗斯相关部门还通报称，据称敖德萨州的港口基础设施遭到打击。具体而言，涉及基利亚港的设施。
此外，俄方还宣称在皮夫登尼港及黑海水域击中了两艘干货船。
不过，上述清单仅为俄罗斯国防部的声明。所提供的信息中并未包含对所有声称受损情况的独立证实。
俄罗斯国防部报道了这一消息。
在敖德萨州南部，由于俄罗斯的新一轮袭击，DTEK“敖德萨电网”设施遭到严重破坏。由于电力设备损毁，导致供电中断。
在11月3日凌晨对乌克兰发动的大规模联合袭击中，俄军对罗夫诺州实施了打击。炮击导致“乌克兰能源公司”的一座变电站受损。
11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员及附近居民。
在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。
11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。
截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的打击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能出现延误。
需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。
此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。
在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。