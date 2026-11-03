Rosja poinformowała o ataku na elektrownie cieplne w trzech obwodach Ukrainy oraz na infrastrukturę portową w obwodzie odeskim

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy oraz infrastrukturę portową w obwodzie odeskim. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej opublikowało listę celów, które – według strony rosyjskiej – zostały trafione podczas ostrzału.

Rosyjski resort twierdzi, że podczas ataku wykorzystano precyzyjną broń naziemną i powietrzną, a także drony bojowe.

Według Ministerstwa Obrony RF celami były obiekty kompleksu energetycznego w obwodach winnickim, dniepropetrowskim i charkowskim, a także infrastruktura portowa w obwodzie odeskim.

W obwodzie winnickim strona rosyjska poinformowała o zniszczeniu elektrowni cieplnej w Ładizhynie o mocy 1800 MW.

W obwodzie dniepropetrowskim, według Ministerstwa Obrony RF, zaatakowano dwie elektrownie cieplne:

elektrociepłownię w Krywym Rogu o mocy 2800 MW;

elektrociepłownię przydnieprowską o mocy 1765 MW.

W obwodzie charkowskim Rosjanie poinformowali o ataku na elektrownię cieplną w Charkowie o mocy 86 MW.

Na liście znalazły się również dwie podstacje elektryczne o napięciu 330 kV — Zmiiwska i Łosiewska.

Osobno rosyjskie władze poinformowały o rzekomym zniszczeniu infrastruktury portowej w obwodzie odeskim. W szczególności chodzi o obiekty portu w Kilii.

Ponadto strona rosyjska poinformowała o zniszczeniu dwóch statków do przewozu ładunków suchych w porcie Pivdennyi oraz na akwatorze Morza Czarnego.

Jednocześnie powyższa lista stanowi oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Obrony. W przekazanych informacjach nie ma niezależnego potwierdzenia wszystkich zgłoszonych trafień.

Informuje o tym Ministerstwo Obrony Rosji.

Na południu obwodu odeskiego w wyniku nowych rosyjskich ataków poważnie uszkodzono obiekt DTEK „Odeskie Sieci Elektryczne”. Zniszczenie sprzętu energetycznego spowodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Podczas zmasowanego, połączonego ataku na Ukrainę w nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obwód rówieński. W wyniku ostrzału uszkodzona została jedna z podstacji „Ukrenergo”.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na rejon Nemyszlański w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, wśród których znaleźli się pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy pobliskich budynków.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, na dzień 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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