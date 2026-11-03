W miejscowości Komyszuwacha w obwodzie zaporoskim Ukrainy Federacja Rosyjska — państwo-agresor — uderzyła w centrum dystrybucji pomocy humanitarnej oraz znajdujące się w pobliżu schronienie. Zginęło co najmniej 26 osób, informuje The Guardian, powołując się na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i ukraińskie służby ratunkowe.

Wśród zabitych są ratownicy i policjanci

Według służb ratunkowych wśród ofiar było dwóch ratowników i czterech policjantów. Kolejnych pięć osób przebywało w szpitalu, w tym dwóch pracowników służb ratunkowych.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjskie siły najpierw zrzuciły bomby lotnicze na budynek szkoły, który był wykorzystywany jako schronienie i punkt wydawania pomocy humanitarnej. Zajęcia w szkole nie odbywały się ze względu na bliskość miejscowości do linii frontu.

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Poszukiwania pod gruzami utrudniły ponowne ataki

Według Zełenskiego pierwszy atak nastąpił, gdy ludzie przybywali po pakiety humanitarne, a drugi był wymierzony w schronienie. Podkreślił, że mieszkańcy, którzy pozostali w Komyszuwasze, co tydzień gromadzili się w tym miejscu, aby otrzymać pomoc.

Wieczorem ratownicy szukali ludzi pod gruzami zniszczonych budynków. Sekretarz rady miejskiej Zaporoża Regina Charchenko poinformowała, że po ataku za zaginione uznawano 27 osób. Urzędnik wojskowy Mychajło Semikin zaznaczył, że działania ratunkowe utrudniały dodatkowe ataki rosyjskich dronów w rejonie uderzenia.

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