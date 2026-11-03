Rosja rozpoczęła atak na infrastrukturę o kluczowym znaczeniu w elektrowni jądrowej w Chmielnickim — Shmyhal

Podczas zmasowanego ataku 3 listopada rosyjscy terroryści skierowali trzy drony na podstację, która ma kluczowe znaczenie dla stabilnego funkcjonowania elektrowni jądrowej w Chmielnickim.

Poinformował

o tym pierwszy wicepremier i minister energii Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu z ambasadorami krajów G7, UE i NB8.

Szmygal poinformował partnerów o dzisiejszym masowym ostrzale Ukrainy. „Rosja



użyła 289 dronów, 17 pocisków balistycznych i 59 pocisków manewrujących. Głównymi celami ponownie stały się obiekty energetyczne – elektrownie, podstacje oraz systemy przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej” – powiedział.



Minister zaznaczył, że wróg skierował trzy drony na podstację o kluczowym znaczeniu dla stabilnej pracy elektrowni jądrowej w Chmielnickim. „Takie



działania stanowią zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla bezpieczeństwa jądrowego całej Europy. To poważny krok w kierunku eskalacji, o którym poinformowaliśmy MAEA” – zauważył.



Szmygal poinformował, że Ukraina oczekuje odpowiedniej reakcji partnerów międzynarodowych na ataki Rosji na infrastrukturę zapewniającą stabilne funkcjonowanie ukraińskich elektrowni jądrowych.

Przypomnijmy, że w ciągu dnia 3 listopada 2026 r. Siły Obrony Powietrznej Ukrainy zneutralizowały 62 wrogie bezzałogowe statki powietrzne. Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy, w okresie od godz. 06:30 do 19:00 armia rosyjska zaatakowała terytorium Ukrainy 81 bezzałogowymi statkami powietrznymi różnego typu, w tym modelami „Gerbera” i innymi modyfikacjami, z których 74 były odrzutowe.

Od nocy 3 listopada trwała jedna z największych rosyjskich ofensyw na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, co doprowadziło do dalszego pogorszenia sytuacji w krajowym systemie energetycznym.