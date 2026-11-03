Россия начала атаку на критически важную инфраструктуру Хмельницкой АЭС — Шмыгаль

В ходе массированной атаки 3 ноября российские террористы направили три беспилотника на подстанцию, имеющую критическое значение для стабильной работы Хмельницкой атомной электростанции.



Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль после встречи с послами стран G7, ЕС и NB8.

Шмыгаль проинформировал партнеров о сегодняшнем массированном обстреле Украины. «Россия



применила 289 дронов, 17 баллистических и 59 крылатых ракет. Основными целями вновь стали объекты энергетики — электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии», — говорит он.



Министр отметил, что враг направил три дрона на подстанцию, критически важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС. «Такие



действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы. Это серьёзный шаг в сторону эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ», — отметил он.



Шмыгаль сообщил, что Украина ожидает соответствующей реакции международных партнёров на удары РФ по инфраструктуре, обеспечивающей стабильную работу украинских АЭС.

Напомним, что в течение дня 3 ноября 2026 года Силы противовоздушной обороны Украины сбили 62 вражеских беспилотных летательных аппарата. По данным Воздушных сил ВСУ, в период с 06:30 до 19:00 российская армия атаковала территорию Украины 81 ударным БПЛА различного типа, в частности моделями «Гербера» и другими модификациями, из которых 74 были реактивными.

С ночи 3 ноября продолжалась одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.