По состоянию на 22:00 6 ноября на фронте произошло 180 боевых столкновений. Российские войска нанесли 53 авиаудара, сбросили 170 управляемых авиабомб и задействовали более 3,6 тысячи дронов-камикадзе. Больше всего атак украинские военные отражали на Константиновском направлении, где противник совершил 15 штурмов.

В течение суток российская армия также осуществила 1 746 обстрелов украинских населенных пунктов и позиций Сил обороны.

Ситуация на севере и востоке

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска нанесли один авиационный удар и сбросили шесть управляемых авиабомб. Также оккупанты 65 раз обстреливали позиции украинских подразделений и населенные пункты. Четыре обстрела были осуществлены из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции Сил обороны. Россияне пытались продвинуться в сторону Терновой, Захаровки, Охримовки и Николаевки. Две атаки на момент публикации сводки еще продолжались.

На Купянском направлении оккупанты дважды штурмовали украинские позиции в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении украинские военные отразили семь попыток противника продвинуться вперёд. Атаки происходили в направлении Дружелюбівки, Ивановки и Лимана. Один бой на этом участке фронта ещё продолжался.

На Славянском направлении Силы обороны остановили две попытки россиян продвинуться в районах Кривой Луки и Орехуватки. На Краматорском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил.

15 штурмов на Константиновском направлении

Одним из самых напряженных участков фронта остается Константиновское направление. Здесь украинские военные отразили 15 российских штурмов.

Оккупанты атаковали вблизи Константиновки, а также пытались продвинуться в сторону Новоселовки, Новогригоровки, Долгой Балки, Дружковки, Кучерового Яра и Вольного.

На Покровском направлении российские войска совершили четыре атаки. Они пытались продвинуться вблизи Водянского, Сергиевки и Молодецкого. По предварительным подсчётам Генштаба, за сутки на этом участке украинские военные ликвидировали 27 российских оккупантов, ещё 16 ранили.

Также Силы обороны уничтожили четыре единицы автомобильной техники, десять специальных средств и четыре укрытия противника. Еще восемь единиц автомобильной техники, одно средство радиоэлектронной борьбы, четыре специальных средства, три пункта управления беспилотниками и 35 укрытий россиян получили повреждения. Кроме того, украинские военные уничтожили или подавили 130 беспилотников различных типов.

Бои в Запорожской области и на других направлениях

На Александровском направлении российские войска наступательных действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили восемь атак противника. Россияне пытались продвинуться в сторону Терноватого, Долинки, Горкого и Егоровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили штурмов.

На других участках фронта, по данным Генштаба, существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 22:00 6 ноября.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетику, тепловую и водную инфраструктуру, а также гражданскую логистику.

Село Малая Токмачка Запорожской области остается под контролем Сил обороны Украины, несмотря на регулярные заявления российского командования о его якобы захвате.

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