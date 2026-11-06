В Индустриальном районном суде Харькова 6 ноября должно было состояться подготовительное заседание по делу о российском ударе по кафе в селе Гроза в Харьковской области. Однако рассмотрение дела отложили из-за отсутствия одного из адвокатов, представляющего двух обвиняемых российских командиров. В результате атаки на кафе в октябре 2023 года погибли 59 человек, среди них — восьмилетний ребенок.

Адвокат, назначенный государством, сообщил суду, что не сможет присутствовать из-за занятости в другом судебном процессе и участия в следственных действиях. Он защищает двух российских командиров — Алексея Кима и Алексея Петрушина. Остальные четверо защитников присоединились к заседанию по видеосвязи. Прокурор поддержал ходатайство о переносе рассмотрения дела.

Председательствующий судья Сергей Шевченко пояснил, что в отсутствие защитника суд не может продолжить подготовительное заседание. Он также обратился к потерпевшим и пояснил, что это была первая дата рассмотрения дела после передачи обвинительного акта в суд. Согласовать её со всеми пятью адвокатами заранее не удалось. «Отсутствие защитника является очевидным и безусловным основанием для отложения подготовительного заседания. Я присутствующим, в первую очередь потерпевшим, объясняю: это первое заседание, назначенное после поступления обвинительного акта, и не было возможности согласовать дату со всеми защитниками — а их пятеро, — и так сложилось, что адвокат сообщил о своей занятости. Однако дальнейшие даты мы будем согласовывать, чтобы не было накладок», — сказал судья.

Сколько потерпевших по делу

Статус потерпевших по делу имеют 60 человек. Девятеро из них пришли в суд 6 ноября. Более 30 человек подали заявления с просьбой рассматривать дело без их присутствия. Еще с десятью потерпевшими пока не удалось связаться. Прокурор Спартак Борисенко пояснил, что прокуратура и суд будут и в дальнейшем принимать меры, чтобы вызвать всех потерпевших и обеспечить их участие в процессе. Часть людей уехала за границу, кто-то сейчас находится на фронте, а некоторые до сих пор живут непосредственно в Грозе и не смогли приехать на заседание.

«В дальнейшем прокуратура и суд будут принимать меры по вызову потерпевших и обеспечению их явки. К сожалению, многие люди уехали за границу, некоторые находятся на фронте, а кто-то проживает непосредственно в Грозе и сегодня не смог приехать», — отметил Борисенко. В то же время отсутствие потерпевших на заседаниях не означает, что их показания не будут рассматриваться. Независимо от того, будут ли они лично участвовать в судебном процессе или попросят рассмотреть дело без них, на соответствующем этапе суд должен допросить всех потерпевших.

Потерпевшие требуют компенсации

Помимо уголовного производства, потерпевшие начали подавать гражданские иски. Они требуют возмещения морального ущерба за последствия российского удара. Об этом сообщили судья, прокурор и представительница нескольких потерпевших.

По имеющимся данным, материальный ущерб от атаки составляет почти 11 миллионов гривен.

Что известно об ударе по кафе в Грозе

Трагедия произошла 5 октября 2023 года в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в кафе «Спутник», где люди собрались на поминальный обед после перезахоронения украинского военного. В результате удара погибли 59 человек. Среди них был восьмилетний ребенок. Атака стала одной из самых массовых по количеству погибших гражданских лиц в результате одного российского удара по Харьковской области.

Расследование по делу длилось около трех лет. 5 октября 2026 года прокуратура сообщила, что обвинительный акт направлен в суд. Российских командиров Алексея Кима и Алексея Петрушина обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Также перед судом должны предстать двое граждан Украины — бывшие правоохранители Владимир и Дмитрий Мамоны. Им инкриминируют государственную измену и пособничество в совершении военного преступления.

По данным следствия, после деоккупации Купянщины братья Мамоны уехали в Россию. Их роль в нанесении российского удара должен установить суд. Обвинение еще не является приговором, а вина фигурантов должна быть доказана в судебном порядке.

Дело о ракетном ударе по кафе «Спутник» в селе Гроза в Харьковской области передано в суд. На скамье подсудимых окажутся семеро обвиняемых — двое местных братьев, которые, по данным следствия, передали координаты, и пятеро российских командиров.

Ранее пятерым военным РФ объявили подозрение в связи с ударом по кафе в Грозе.

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