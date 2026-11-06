Оккупанты более 50 раз обстреляли Днепропетровскую область, трое человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение дня 6 ноября более 50 раз наносили удары по Днепропетровской области с применением беспилотников, артиллерии и авиабомб, охватив шесть районов региона.

По данным начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате ударов по Никопольскому району ранения получили женщины в возрасте 64 и 76 лет, а также 38-летний мужчина, которые будут проходить амбулаторное лечение.

Вражеские обстрелы привели к повреждению инфраструктуры в Царичанской, Желтоводской, Пятихатской, Магдалиновской и Перещепинской общинах, спортивного комплекса в Каменском, а также частных и многоквартирных домов, учебного заведения, магазина и складских помещений в Никопольском, Синельниковском и Криворожском районах.

Источник: Александр Ганжа в Telegram.

В результате российской атаки 6 ноября на Киевскую область ранения получил 22-летний мужчина.

Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар управляемыми авиабомбами по территории Сумской общины. По данным главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, враг выпустил шесть управляемых авиабомб.

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