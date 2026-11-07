Ночью силам ПВО удалось сбить четыре баллистические ракеты россиян

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет «Искандер-М», «Циркон», KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

Также в сторону Украины было запущено 172 ударных БПЛА. Использовались дроны типа Shahed (137 из них — реактивные), «Гербер», а также дроны-имитаторы типа «Пародия».

Главной целью противника стала Киевская область.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороне удалось сбить или подавить 4 ракеты «Искандер-М»/Циркон/KN-23/С-400 и 149 вражеских БПЛА типа Shahed (117 из них — реактивные), «Гербер» и дронов других типов.

На момент публикации материала несколько ударных беспилотников все еще находились в воздухе.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, что в Киеве фиксируются последствия комбинированной атаки российских войск 7 ноября, в результате которой пострадали пять человек. Среди раненых — 14-летняя девушка.

В ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

В связи с продолжением атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост.

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