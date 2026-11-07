Генеральный штаб сообщил о 87 боевых столкновениях на фронте за сутки 7 ноября

С начала суток российские войска нанесли ракетный удар и 47 авиаударов, сбросив 152 управляемые авиабомбы. Также оккупанты задействовали 5405 дронов-камикадзе и осуществили 1897 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Наиболее напряженная ситуация наблюдается на Константиновском направлении. На Покровском за сутки ликвидировано 31 оккупант, ещё 21 ранен. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, одно специальное средство, три пункта управления БПЛА и 22 укрытия противника. Повреждено 10 единиц автомобильной техники, три специальных средства, восемь пунктов управления БПЛА, склад горюче-смазочных материалов и 147 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 283 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях

Силы обороны отразили четыре атаки противника. Оккупанты нанесли четыре авиаудара с применением 12 управляемых авиабомб и осуществили 110 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении

Противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Казачьей Лопани, Радьковки, Охримовки и в районах Волчанска, Цегельного и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении

Оккупанты штурмовых действий не проводили.

Ситуация на Лиманском направлении

Отражено пять попыток захватчиков продвинуться в сторону Лимана и в районе Колодзев.

На Славянском направлении

Силы обороны остановили четыре попытки захватчиков продвинуться в направлении Пискуновки, Николаевки и в районе Озерного.

Ситуация на Краматорском направлении

Противник провел одну штурмовую операцию, атакуя в сторону Николаевки.

На Константиновском направлении

Силы обороны отразили 14 вражеских штурмов в районах Константиновки, Вольного и в направлении Николайполя, Новопавловки и Золотого Колодца. Одно боестолкновение продолжается.

Ситуация на Покровском направлении

Враг совершил восемь атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Нового Донбасса, Новогришино, Молодецкого и в сторону Доброполья, Сергеевки и Новоподгородного.

На Александровском направлении

Враг штурмовых действий не проводил.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Силы обороны отразили три вражеские атаки в сторону Косовцево и вблизи Доброполья и Малой Токмачки.

На Ореховском направлении

Оккупанты провели две штурмовые операции, атакуя в направлении Новопавловки и Лукьяновского.

Ситуация на Приднепровском направлении

Противник штурмовых действий не проводил.

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