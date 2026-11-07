Sztab Generalny poinformował o 87 starciach na froncie w ciągu doby 7 listopada
Od początku doby wojska rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe oraz 47 nalotów, zrzucając 152 kierowane bomby lotnicze. Ponadto okupanci wykorzystali 5405 dronów-kamikadze i przeprowadzili 1897 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.
Najbardziej napięta sytuacja panuje na kierunku Kostiantynów. W rejonie Pokrowskiego w ciągu doby zlikwidowano 31 okupantów, a kolejnych 21 zostało rannych. Zniszczono 11 pojazdów, jeden pojazd specjalny, trzy punkty dowodzenia dronami oraz 22 schronienia wroga. Uszkodzono 10 pojazdów, trzy pojazdy specjalne, osiem stanowisk dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi, skład paliw i smarów oraz 147 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 283 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów.
Sytuacja na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim
Siły obronne odparły cztery ataki wroga. Okupanci przeprowadzili cztery naloty z użyciem 12 kierowanych bomb lotniczych oraz 110 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego trzy przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.
Na kierunku południowo-slobozhańskim
Wróg osiem razy zaatakował pozycje naszych oddziałów w kierunku Kozaczej Łopani, Radkivki, Ochrimivki oraz w rejonach Wołczanska, Cegielnego i Wołczańskich Chutorów.
Na kierunku kupiańskim
Okupanci nie przeprowadzili działań szturmowych.
Sytuacja na kierunku Liman
Odparto pięć prób najeźdźców mających na celu posunięcie się w kierunku Limanu oraz w rejonie Kolodziw.
Na kierunku Słowiańskim
Siły obronne powstrzymały cztery próby najeźdźców mające na celu posunięcie się w kierunku Piskunówki, Mikołajówki oraz w rejonie Ozernogo.
Sytuacja na kierunku Kramatorska
Przeciwnik przeprowadził jedną akcję szturmową, atakując w kierunku Mykołajówki.
Na kierunku Kostiantynów
Siły obronne odparły 14 wrogich szturmów w rejonach Kostiantynówki, Wilnego oraz w kierunku Mykołajpola, Nowopawłówki i Złotego Kolodziaza. Jedna potyczka nadal trwa.
Sytuacja na kierunku Pokrowskim
Wróg przeprowadził osiem ataków. Okupanci próbowali posunąć się naprzód w pobliżu Nowego Donbasu, Nowogryszyna, Molodetskiego oraz w kierunku Dobropilla, Sergiivki i Nowopidgorodnego.
Na kierunku Aleksandrowskim
Wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.
Sytuacja na kierunku Huliaipilskim
Siły obronne odparły trzy ataki wroga w kierunku Kosowcewego oraz w pobliżu Dobropillia i Małej Tokmaczki.
Na kierunku Orichów
Okupanci przeprowadzili dwie akcje szturmowe, atakując w kierunku Nowopawłówki i Łukjanowskiego.
Sytuacja na kierunku przydnieprowskim
Przeciwnik nie przeprowadził żadnych operacji szturmowych.
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