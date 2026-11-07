Od początku doby wojska rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe oraz 47 nalotów, zrzucając 152 kierowane bomby lotnicze. Ponadto okupanci wykorzystali 5405 dronów-kamikadze i przeprowadzili 1897 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.

Najbardziej napięta sytuacja panuje na kierunku Kostiantynów. W rejonie Pokrowskiego w ciągu doby zlikwidowano 31 okupantów, a kolejnych 21 zostało rannych. Zniszczono 11 pojazdów, jeden pojazd specjalny, trzy punkty dowodzenia dronami oraz 22 schronienia wroga. Uszkodzono 10 pojazdów, trzy pojazdy specjalne, osiem stanowisk dowodzenia bezzałogowymi statkami powietrznymi, skład paliw i smarów oraz 147 kryjówek wroga. Zniszczono lub unieszkodliwiono 283 bezzałogowe statki powietrzne różnych typów.

Sytuacja na kierunkach północno-słobożańskim i kurskim

Siły obronne odparły cztery ataki wroga. Okupanci przeprowadzili cztery naloty z użyciem 12 kierowanych bomb lotniczych oraz 110 ostrzałów pozycji naszych wojsk i miejscowości, z czego trzy przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Na kierunku południowo-slobozhańskim

Wróg osiem razy zaatakował pozycje naszych oddziałów w kierunku Kozaczej Łopani, Radkivki, Ochrimivki oraz w rejonach Wołczanska, Cegielnego i Wołczańskich Chutorów.

Na kierunku kupiańskim

Okupanci nie przeprowadzili działań szturmowych.

Sytuacja na kierunku Liman

Odparto pięć prób najeźdźców mających na celu posunięcie się w kierunku Limanu oraz w rejonie Kolodziw.

Na kierunku Słowiańskim

Siły obronne powstrzymały cztery próby najeźdźców mające na celu posunięcie się w kierunku Piskunówki, Mikołajówki oraz w rejonie Ozernogo.

Sytuacja na kierunku Kramatorska

Przeciwnik przeprowadził jedną akcję szturmową, atakując w kierunku Mykołajówki.

Na kierunku Kostiantynów

Siły obronne odparły 14 wrogich szturmów w rejonach Kostiantynówki, Wilnego oraz w kierunku Mykołajpola, Nowopawłówki i Złotego Kolodziaza. Jedna potyczka nadal trwa.

Sytuacja na kierunku Pokrowskim

Wróg przeprowadził osiem ataków. Okupanci próbowali posunąć się naprzód w pobliżu Nowego Donbasu, Nowogryszyna, Molodetskiego oraz w kierunku Dobropilla, Sergiivki i Nowopidgorodnego.

Na kierunku Aleksandrowskim

Wróg nie przeprowadzał działań szturmowych.

Sytuacja na kierunku Huliaipilskim

Siły obronne odparły trzy ataki wroga w kierunku Kosowcewego oraz w pobliżu Dobropillia i Małej Tokmaczki.

Na kierunku Orichów

Okupanci przeprowadzili dwie akcje szturmowe, atakując w kierunku Nowopawłówki i Łukjanowskiego.

Sytuacja na kierunku przydnieprowskim

Przeciwnik nie przeprowadził żadnych operacji szturmowych.

Przypomnijmy, że Rosja straciła pięć dywizji podczas walk o Krynki.

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