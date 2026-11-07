Генштаб повідомив про 87 боєзіткнень на фронті за добу 7 листопада

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Від початку доби російські війська завдали ракетного та 47 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіабомби. Також окупанти застосували 5405 дронів-камікадзе та здійснили 1897 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Найгарячіша ситуація на Костянтинівському напрямку. На Покровському за добу ліквідовано 31 окупанта, ще 21 поранено. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 22 укриття ворога. Пошкоджено 10 одиниць автомобільної техніки, три спеціальні засоби, вісім пунктів управління БпЛА, склад пально-мастильних матеріалів та 147 укриттів противника. Знищено або подавлено 283 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили чотири атаки противника. Окупанти завдали чотирьох авіаударів із застосуванням 12 керованих авіабомб та здійснили 110 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, три з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік Козачої Лопані, Радьківки, Охрімівки та в районах Вовчанська, Цегельного й Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

Окупанти штурмових дій не проводили.

Ситуація на Лиманському напрямку

Відбито п'ять спроб загарбників просунутися у бік Лиману та в районі Колодязів.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили чотири спроби загарбників просунутися у напрямку Пискунівки, Миколаївки та в районі Озерного.

Ситуація на Краматорському напрямку

Противник провів одну штурмову дію, атакуючи у бік Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 14 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Вільного та у бік Миколайпілля, Новопавлівки й Золотого Колодязя. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку

Ворог здійснив вісім атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік Нового Донбасу, Новогришиного, Молодецького та у бік Добропілля, Сергіївки й Новопідгородного.

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили три ворожі атаки у бік Косівцевого та поблизу Добропілля й Малої Токмачки.

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели дві штурмові дії, атакуючи у бік Новопавлівки та Лук'янівського.

Ситуація на Придніпровському напрямку

Противник штурмових дій не проводив.

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