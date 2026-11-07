自今日凌晨以来，俄军发动了导弹袭击和47次空袭，投下152枚制导炸弹。 此外，占领军还出动了5405架自杀式无人机，并对乌克兰军队的驻地和阵地进行了1897次炮击。

局势最为严峻的地区位于科斯蒂安蒂诺夫斯基方向。 在波克罗夫斯克方向，过去24小时内击毙31名占领军士兵，另有21人受伤。摧毁11辆机动车辆、1台特种装备、3个无人机指挥点及22处敌方掩体。 此外，还摧毁了10辆机动车辆、3台特种装备、8个无人机指挥点、1处燃油润滑油库以及147处敌方掩体。共摧毁或压制了283架各类无人机。

北斯洛博扎恩和库尔斯克方向的战况

国防军击退了敌军的4次进攻。 占领军发动了4次空袭，投下12枚制导炸弹，并对我军阵地和居民点进行了110次炮击，其中3次使用了火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向

敌军八次袭击了我军在科扎奇·洛帕尼、拉季基夫卡、奥赫里米夫卡方向以及沃夫恰ンス克、采格利诺和沃夫恰ンス基·胡托尔地区的阵地。

在库皮扬斯克方向

占领军未实施突击行动。

利曼方向的局势

成功击退了侵略者向利曼方向及科洛迪亚兹地区推进的五次企图。

在斯洛维扬斯克方向

防卫部队挫败了侵略者向皮斯库尼夫卡、尼古拉耶夫卡及奥泽尔内地区推进的四次企图。

克拉马托尔斯克方向的局势

敌军发动了一次突击行动，向尼古拉耶夫卡方向发起进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫卡方向

国防军在科斯蒂安蒂诺夫卡、维尔诺地区以及通往尼古拉皮利亚、新帕夫洛夫卡和佐洛托伊·科洛迪亚兹方向的区域，击退了14次敌军突袭。其中一次交火仍在持续。

波克罗夫斯克方向的局势

敌军发动了8次进攻。占领军试图在新顿巴斯、新格里希诺、莫洛德茨基附近以及向多布罗皮利亚、谢尔吉耶夫卡和新皮德戈尔诺方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向

敌军未实施突击行动。

古利亚皮尔方向的战况

国防军击退了敌军针对科西夫采沃方向以及多布罗皮利亚和马洛伊·托克马奇卡附近的三次进攻。

在奥里霍夫方向

占领军发动了两次突击行动，分别向诺沃帕夫利夫卡和卢基扬诺夫斯基方向发起进攻。

第聂伯河方向的战况

敌军未发动突击行动。

需要指出的是，俄罗斯在克林基的战斗中损失了五个师。

一名俄罗斯士兵连续三天请求提供食物，但指挥官却对他破口大骂。

第41旅的无人机部队正在攻击库皮扬斯克的俄军步兵。

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