Драпатый и Заиц посетили пункт управления 30-го корпуса морской пехоты

Главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый и командующий Сухопутными войсками бригадный генерал Святослав Заиц посетили пункт управления 30-го корпуса морской пехоты ВМС Украины.

Об этом Сухопутные войска ВСУ сообщили в Facebook.

«Вместе с командиром корпуса полковником Сергеем Шаталовым и офицерами управления обсудили оперативную обстановку, действия противника, выполнение боевых задач и дальнейшее усиление подразделений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре внимания было то, от чего непосредственно зависит результат на поле боя: устойчивое управление, взаимодействие между подразделениями, своевременный обмен информацией, усиление боевых возможностей и сохранение жизни военнослужащих.

«Современная война не оставляет места для работы в одиночку. Результат на поле боя достигается там, где командиры одинаково понимают задачи, подразделения действуют согласованно, а решения быстро реализуются на передовой», — подчеркнули в Сухопутных войсках. По итогам работы были определены дальнейшие приоритеты и задачи для усиления обороны на определённых направлениях.

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