Drapatyj i Zajec odwiedzili centrum dowodzenia 30. korpusu piechoty morskiej

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał dywizji Mykhailo Drapatiy, oraz dowódca Sił Lądowych, generał brygady Sviatosław Zaits, odwiedzili stanowisko dowodzenia 30. korpusu piechoty morskiej Marynarki Wojennej Ukrainy.

Informację tę podały Siły Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

„Wraz z dowódcą korpusu, pułkownikiem Serhijem Shatalowem, oraz oficerami sztabu omówiono sytuację operacyjną, działania przeciwnika, realizację zadań bojowych oraz dalsze wzmocnienie jednostek” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że w centrum uwagi znalazły się kwestie, od których bezpośrednio zależy wynik na polu bitwy: stabilne dowodzenie, współdziałanie między oddziałami, terminowa wymiana informacji, wzmocnienie zdolności bojowych oraz ochrona życia żołnierzy.

„Współczesna wojna nie pozostawia miejsca na samodzielne działania. Wynik na polu bitwy osiąga się tam, gdzie dowódcy jednolicie rozumieją zadania, oddziały działają w sposób skoordynowany, a decyzje są szybko wdrażane na linii frontu” – podkreślono w Siłach Lądowych. Na podstawie wyników prac określono dalsze priorytety i zadania mające na celu wzmocnienie obrony na wyznaczonych kierunkach.

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