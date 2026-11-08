Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg

Rosja wyśle na trójstronne rozmowy z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi w Abu Zabi delegację wyższego szczebla niż podczas poprzednich rund. W jej skład wejdą wysocy rangą dyplomaci oraz przedstawiciele dowództwa wojskowego, co może świadczyć o gotowości Moskwy do omówienia zarówno kwestii politycznych, jak i sytuacji na froncie.

Rozmowy, w których pośredniczą Stany Zjednoczone, mają się rozpocząć 10 listopada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Według oceny agencji Bloomberg, zmieniony skład rosyjskiej delegacji wskazuje na możliwość omówienia szerokiego zakresu kwestii — od porozumień politycznych po sytuację na polu bitwy.

Na czele delegacji Rosji stanie doradca Władimira Putina, Władimir Medyński, który uczestniczy w negocjacjach z Ukrainą już od 2022 roku.

Wraz z nim do Abu Zabi udadzą się:

zastępcy ministra spraw zagranicznych RF Siergiej Riabkow i Michaił Galuzin ;

szef rosyjskiego wywiadu wojskowego Igor Kostjukow ;

wysoki rangą przedstawiciel Sztabu Generalnego Jurij Żigarłowski.

Agencja zwraca szczególną uwagę na udział Siergieja Riabkowa. Odpowiada on za stosunki Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, Iranem, a także za negocjacje dotyczące kontroli zbrojeń. Jego udział może świadczyć o poszerzeniu listy tematów, które Moskwa jest gotowa poddać pod dyskusję.

Wcześniej Igor Kostjukow stał już na czele rosyjskiej delegacji podczas rozmów w Abu Zabi, natomiast Władimir Medyński reprezentował Kreml podczas spotkań z Kijowem w Stambule.

Jak zauważa Bloomberg, 6 listopada Władimir Putin omówił przygotowania do zbliżającego się spotkania na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W naradzie wzięli udział wszyscy przedstawiciele delegacji, którzy mają udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Na czele delegacji ukraińskiej stanie szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umerow. Wcześniej brał on udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi i partnerami europejskimi dotyczących wsparcia dla Ukrainy oraz odbudowy gospodarczej.

W skład ukraińskiej delegacji wejdą również:

szef Biura Prezydenta Kirill Budanow ;

przewodniczący frakcji parlamentarnej „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.

W przeddzień spotkania prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził konsultacje z partnerami międzynarodowymi, w szczególności z przedstawicielami krajów Europy Północnej i krajów bałtyckich.

Ponadto głowa państwa poinformowała o szczegółowej rozmowie ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem oraz zięciem Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem.

Według Zełenskiego Ukraina nadal koordynuje działania dyplomatyczne z partnerami, aby przybliżyć zakończenie wojny.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa w ostatnich tygodniach zintensyfikowała wysiłki na rzecz osiągnięcia porozumień dotyczących zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

W szczególności Jared Kushner poinformował o konsultacjach USA z Ukrainą, NATO i partnerami europejskimi w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa oraz szerszej architektury bezpieczeństwa w Europie.

Jednocześnie europejscy urzędnicy nalegają, by Rosja zakończyła wojnę przeciwko Ukrainie przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie nowego systemu bezpieczeństwa na kontynencie.

Stanowisko to poparł również Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł przed próbami Kremla narzucenia dyskusji na temat nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa przed zakończeniem rosyjskiej agresji.

Nowa runda rozmów dyplomatycznych odbędzie się w kontekście trwających rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na ukraińskie miasta oraz infrastrukturę energetyczną. Jednocześnie Ukraina nadal przeprowadza ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, obiekty wojskowe i centra logistyczne.

Informuje o tym agencja Bloomberg.

Kraje europejskie nie są gotowe do rozpatrywania propozycji Moskwy dotyczących zmiany architektury bezpieczeństwa na kontynencie, dopóki Rosja kontynuuje agresję wobec Ukrainy i narusza porozumienia międzynarodowe. Takie stanowisko może pogłębić rozbieżności między europejskimi sojusznikami a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa, informuje Bloomberg.

Wcześniej Sybiga przedstawił główne postulaty Ukrainy przed rozmowami w Abu Zabi.

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyrylo Budanow poprowadzi ukraińską delegację podczas międzynarodowych rozmów, które odbędą się w dniach 10–11 listopada w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

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