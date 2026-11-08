俄罗斯将向在阿布扎比举行的与乌克兰和美国的三方会谈派出比前几轮更高规格的代表团。 代表团成员将包括高级外交官和军方高层代表，这可能表明莫斯科方面已准备好就政治问题和前线局势进行讨论。

由美国斡旋的谈判将于11月10日在阿拉伯联合酋长国启动。

据彭博社分析，俄罗斯代表团阵容的调整表明，双方可能就广泛议题展开讨论——从政治协议到战场局势。

俄罗斯代表团将由弗拉基米尔·普京的助手弗拉基米尔·梅丁斯基率领，他自2022年以来一直参与与乌克兰的谈判。

随他一同前往阿布扎比的还有：

俄罗斯外交部副部长 谢尔盖·里亚布科夫和米哈伊尔·加卢津 ；

俄罗斯军事情报局局长伊戈尔·科斯丘科夫；

总参谋部高级代表尤里·日加尔洛夫斯基。

该通讯社特别关注谢尔盖·利亚布科夫的参与。他负责俄罗斯与美国、伊朗的关系，以及军控谈判。 他的参与可能表明，莫斯科准备提交讨论的话题范围正在扩大。

此前，伊戈尔·科斯丘科夫曾率领俄罗斯代表团参加在阿布扎比举行的谈判，而弗拉基米尔·梅丁斯基则在伊斯坦布尔与基辅举行的会晤中代表克里姆林宫。

据彭博社报道，11月6日，弗拉基米尔·普京在俄罗斯联邦安全委员会会议上讨论了即将举行的会晤的筹备工作。所有将前往阿拉伯联合酋长国的代表团成员均参加了此次会议。

乌克兰代表团将由对外情报局局长鲁斯泰姆·乌梅罗夫率领。此前，他曾参与与美国及欧洲伙伴就支持乌克兰和经济复苏问题进行的谈判。

乌克兰代表团成员还包括：

总统办公室主任基里尔·布达诺夫；

“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚。

在会晤前夕，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基与国际合作伙伴，特别是北欧和波罗的海国家的代表进行了磋商。

此外，这位国家元首还表示，他与美国总统特使史蒂夫·维特科夫以及唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳进行了详细交谈。

据泽连斯基称，乌克兰将继续与合作伙伴协调外交努力，以推动战争早日结束。

美国总统唐纳德·特朗普的政府在最近几周加紧了努力，以就结束俄乌战争达成协议。

特别是，贾里德·库什纳透露，美国正就基辅的安全保障以及更广泛的欧洲安全架构问题，与乌克兰、北约及欧洲伙伴进行磋商。

与此同时，欧洲官员坚持认为，在就欧洲新安全体系展开谈判之前，俄罗斯必须停止对乌克兰的战争。

弗拉基米尔·泽连斯基也支持这一立场。他警告称，克里姆林宫不应试图在俄罗斯侵略结束之前强行推动关于新欧洲安全架构的讨论。

新一轮外交磋商将在俄罗斯持续对乌克兰城市及能源基础设施发动导弹和无人机袭击的背景下举行。与此同时，乌克兰继续对俄罗斯的炼油厂、军事设施和物流中心发动打击。

彭博社报道了这一消息。

只要俄罗斯继续对乌克兰发动侵略并违反国际协议，欧洲各国就不准备考虑莫斯科关于改变欧洲大陆安全架构的提议。 据彭博社报道，这一立场可能会加剧欧洲盟国与美国总统唐纳德·特朗普政府之间的分歧。

此前，西比加曾阐述了乌克兰在阿布扎比谈判前的主要诉求。

乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫将率领乌克兰代表团参加11月10日至11日在阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）举行的国际谈判。

在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项包括：停止对能源基础设施的袭击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织各国领导人会议。

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