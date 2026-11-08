Łączne straty bojowe rosyjskich sił zbrojnych od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 8 listopada 2026 r., wynoszą około 1 606 400 osób.

Tylko w ciągu ostatniej doby armia rosyjska straciła kolejnych 2 290 żołnierzy.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na dzień 8 listopada łączne straty rosyjskich sił zbrojnych w zakresie sprzętu wojskowego wynoszą:

czołgi — 12 458 sztuk (+2 w ciągu doby);

bojowe pojazdy opancerzone — 25 668 (+14);

systemy artyleryjskie — 52 044 (+44);

systemy rakietowe salwowe — 2257 ;

środki obrony przeciwlotniczej — 1751 (+4);

samoloty — 452 ;

śmigłowce — 356 ;

naziemne systemy robotyczne — 3099 (+6);

drony operacyjno-taktyczne — 600 177 (+1337);

pociski skrzydłowe — 5196 (+4);

statki i łodzie — 35 ;

okręty podwodne — 2;

pojazdy i cysterny — 171 850 (+461);

technika specjalistyczna — 4888 (+7).

W Sztabie Generalnym podkreślają, że dane dotyczące strat rosyjskich sił zbrojnych są aktualizowane.

Świadczą o tym dane Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowane na Facebooku.

Od początku dnia 7 listopada wojska rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe oraz 47 nalotów, zrzucając 152 kierowane bomby lotnicze. Ponadto okupanci wykorzystali 5405 dronów-kamikadze i przeprowadzili 1897 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.

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