W ciągu ostatnich 24 godzin Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały kolejnych 2290 okupantów oraz cztery środki obrony przeciwlotniczej
Łączne straty bojowe rosyjskich sił zbrojnych od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 8 listopada 2026 r., wynoszą około 1 606 400 osób.
Tylko w ciągu ostatniej doby armia rosyjska straciła kolejnych 2 290 żołnierzy.
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, na dzień 8 listopada łączne straty rosyjskich sił zbrojnych w zakresie sprzętu wojskowego wynoszą:
- czołgi — 12 458 sztuk (+2 w ciągu doby);
- bojowe pojazdy opancerzone — 25 668 (+14);
- systemy artyleryjskie — 52 044 (+44);
- systemy rakietowe salwowe — 2257;
- środki obrony przeciwlotniczej — 1751 (+4);
- samoloty — 452;
- śmigłowce — 356;
- naziemne systemy robotyczne — 3099 (+6);
- drony operacyjno-taktyczne — 600 177 (+1337);
- pociski skrzydłowe — 5196 (+4);
- statki i łodzie — 35;
- okręty podwodne — 2;
- pojazdy i cysterny — 171 850 (+461);
- technika specjalistyczna — 4888 (+7).
W Sztabie Generalnym podkreślają, że dane dotyczące strat rosyjskich sił zbrojnych są aktualizowane.
Świadczą o tym dane Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowane na Facebooku.
Od początku dnia 7 listopada wojska rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe oraz 47 nalotów, zrzucając 152 kierowane bomby lotnicze. Ponadto okupanci wykorzystali 5405 dronów-kamikadze i przeprowadzili 1897 ostrzałów miejscowości oraz pozycji wojsk ukraińskich.
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