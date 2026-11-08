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重点 与俄罗斯联邦的战争

过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了2290名占领军士兵和4件防空装备

UA NEWS 08 十一月 2026 08:54
过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了2290名占领军士兵和4件防空装备

自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年11月8日，俄军总战损人数约为1 606 400人。 

仅在过去24小时内，俄军就又损失了2290名军人

据乌克兰武装部队总参谋部数据，截至11月8日，俄军军事装备的总损失情况如下：

  • 坦克——12 458辆（较前日增加2辆）；
  • 装甲战斗车——25 668辆（+14）；
  • 火炮系统——52 044门（+44）；
  • 多管火箭炮系统——2257
  • 防空武器——1751门（+4）；
  • 飞机——452架；
  • 直升机——356架；
  • 地面机器人系统——3099套（+6）；
  • 作战-战术级无人机——600 177架（+1337）；
  • 巡航导弹——5196 (+4)；
  • 舰船及快艇——35艘；
  • 潜艇——2艘；
  • 汽车及油罐车——171 850 (+461)；
  • 特种装备——4888 (+7)。

总参谋部强调，关于俄军损失的数据仍在核实中

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上公布的数据印证了这一点。

自11月7日凌晨以来，俄军发动了导弹袭击和47次空袭，投下152枚制导炸弹。 此外，占领军还出动了5405架自杀式无人机，并对乌克兰军队驻地及阵地进行了1897次炮击。

需要指出的是，俄罗斯在克林基的战斗中损失了五个师。

一名俄罗斯士兵连续三天请求食物，但指挥官却对他破口大骂。

第41旅的无人机部队正在攻击库皮扬斯克的俄罗斯步兵。

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