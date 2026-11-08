自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年11月8日，俄军总战损人数约为1 606 400人。

仅在过去24小时内，俄军就又损失了2290名军人。

据乌克兰武装部队总参谋部数据，截至11月8日，俄军军事装备的总损失情况如下：

坦克—— 12 458辆 （较前日增加2辆）；

装甲战斗车—— 25 668辆 （+14）；

火炮系统—— 52 044门 （+44）；

多管火箭炮 系统——2257 ；

防空武器——1751门（+4）；

飞机——452架；

直升机——356架；

地面机器人系统 ——3099套 （+6）；

作战-战术级无人机 ——600 177架 （+1337）；

巡航导弹——5196 (+4)；

舰船及快艇——35艘；

潜艇——2艘；

汽车及油罐车—— 171 850 (+461)；

特种装备——4888 (+7)。

总参谋部强调，关于俄军损失的数据仍在核实中。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上公布的数据印证了这一点。

自11月7日凌晨以来，俄军发动了导弹袭击和47次空袭，投下152枚制导炸弹。 此外，占领军还出动了5405架自杀式无人机，并对乌克兰军队驻地及阵地进行了1897次炮击。

需要指出的是，俄罗斯在克林基的战斗中损失了五个师。

一名俄罗斯士兵连续三天请求食物，但指挥官却对他破口大骂。

第41旅的无人机部队正在攻击库皮扬斯克的俄罗斯步兵。

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