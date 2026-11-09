乌克兰和俄罗斯在领土问题上表现出愿意做出妥协——路透社

在乌克兰、美国和俄罗斯于阿布扎比举行三方会谈前夕，华盛顿方面表示，双方在非公开接触中就领土问题表现出一定的让步意愿。 此外，美方还看到一些迹象，表明俄罗斯确实有兴趣结束这场战争。

在领土问题上的灵活性

据该通讯社的一位消息人士透露，该人士在阿联酋谈判前夕接受记者采访时表示，双方在非公开接触中均表现出在领土问题上做出一定让步的意愿。

他还指出，任何领土协议很可能将在谈判尾声达成，即在双方就其他问题（特别是战后安全架构）达成一致之后。

路透社指出，双方在公开场合的立场依然强硬：乌克兰希望将俄罗斯驱逐回原有边界，而俄罗斯独裁者则企图吞并整个顿巴斯地区。

安全保障

据该官员称，对乌克兰的安全保障将成为谈判的主要议题之一，特别是参照《北约条约》第5条为基辅提供保护的可能性。

阿布扎比的谈判将由美国特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳主持。此次会晤预计为期两天。该官员表示，会后他们可能会前往俄罗斯，与俄罗斯独裁者会面。

“审慎乐观”

该官员指出，谈判需要时间，但美方对取得进展持谨慎乐观态度。他还表示：

“这是我第一次感觉到，俄罗斯方面表现出结束[战争]的真实意愿。”

路透社援引一位未具名的美国官员的话报道了这一消息。



俄罗斯代表团已抵达阿布扎比，准备与美国和乌克兰进行谈判。

据《纽约时报》报道，阿布扎比会议将不会讨论停火问题。

11月9日，中国在联合国安理会会议上表示支持旨在结束俄罗斯对乌克兰战争的外交努力。

关注我们在