Украина и Россия демонстрируют готовность к компромиссам по вопросу территорий — Reuters

Накануне трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби в Вашингтоне заявили, что обе стороны в ходе закрытых переговоров демонстрируют определенную готовность к уступкам в территориальном вопросе. Кроме того, американская сторона видит признаки того, что Россия действительно заинтересована в завершении войны.

Гибкость в отношении территорий

По словам собеседника агентства, который беседовал с журналистами накануне переговоров в ОАЭ, обе стороны за закрытыми дверями демонстрируют определенную готовность к компромиссу в территориальном вопросе.

Он также отметил, что любое территориальное соглашение, вероятно, будет достигнуто в конце переговоров, после того как стороны договорятся по другим вопросам, в частности о послевоенной архитектуре безопасности.

Reuters напоминает, что публично позиции сторон остаются жесткими: Украина хочет, чтобы Россию оттеснили к первоначальной границе, а российский диктатор стремится получить весь Донбасс.

Гарантии безопасности

По словам чиновника, гарантии безопасности для Украины станут одной из главных тем переговоров, в том числе и возможность защиты для Киева по образцу статьи 5 договора о НАТО.

Переговорами в Абу-Даби будут руководить спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Встреча рассчитана на два дня. Чиновник допустил, что после неё они могут отправиться в Россию для встречи с российским диктатором.

«Осторожный оптимизм»

Чиновник отметил, что переговоры потребуют времени, но с американской стороны царит осторожный оптимизм относительно прогресса. Он также сказал:

«Это первый раз, когда я чувствую, что мы видим реальное желание завершить [войну] со стороны России».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.



Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с США и Украиной.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения прекращения огня – New York Times.

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

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