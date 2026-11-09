Російська делегація прибула до Абу-Дабі на переговори зі США та Україною
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Російська делегація прибула до Абу-Дабі, де 10–11 листопада заплановано проведення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії.
Про це повідомляється з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
Росія посилила склад делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі, — Bloomberg.
Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.
9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.