Российская делегация прибыла в Абу-Даби для проведения переговоров с США и Украиной
Российская делегация прибыла в Абу-Даби, где 10–11 ноября запланировано проведение трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.
Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.
Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.
9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.