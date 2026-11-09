Российская делегация прибыла в Абу-Даби, где 10–11 ноября запланировано проведение трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России.

Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg.

Встреча в Абу-Даби пройдет без обсуждения вопроса о прекращении огня — New York Times.

9 ноября Китай на заседании Совета Безопасности ООН выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

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