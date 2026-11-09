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Wiadomości Świat

Delegacja rosyjska przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą

UA NEWS 09 listopada 2026 22:06
Delegacja rosyjska przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą

Delegacja rosyjska przybyła do Abu Zabi, gdzie w dniach 10–11 listopada zaplanowano trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Informację tę podają rosyjskie media propagandowe.

Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.

Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia ognia – donosi New York Times.

9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

 

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