Delegacja rosyjska przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą
Delegacja rosyjska przybyła do Abu Zabi, gdzie w dniach 10–11 listopada zaplanowano trójstronne rozmowy z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.
Informację tę podają rosyjskie media propagandowe.
Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.
Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia ognia – donosi New York Times.
9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.