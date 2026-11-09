Україна та Росія демонструють готовність до компромісів щодо територій – Reuters

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Напередодні тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі у Вашингтоні заявили, що обидві сторони під час непублічних контактів демонструють певну готовність до поступок у територіальному питанні. Крім того, американська сторона бачить ознаки того, що Росія справді зацікавлена в завершенні війни.

Гнучкість щодо територій

За словами співрозмовника агентства, який розмовляв з журналістами напередодні переговорів в ОАЕ, обидві сторони непублічно демонструють певну готовність до компромісу у територіальному питанні.

Він також зазначив, що будь-яка територіальна угода, ймовірно, буде досягнута наприкінці переговорів, після того, як сторони домовляться про інші питання, зокрема про післявоєнну архітектуру безпеки.

Reuters нагадує, що публічно позиції сторін лишаються жорсткими: Україна хоче, щоб Росію відкинули до первісного кордону, а російський диктатор прагне отримати весь Донбас.

Гарантії безпеки

За словами посадовця, гарантії безпеки для України стануть однією з головних тем переговорів, зокрема й можливість захисту для Києва за зразком статті 5 договору про НАТО.

Переговорами в Абу-Дабі керуватимуть спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зустріч розрахована на два дні. Посадовець допустив, що після неї вони можуть поїхати до Росії для зустрічі з російським диктатором.

"Обережний оптимізм"

Посадовець зазначив, що переговори потребуватимуть часу, але з американського боку панує обережний оптимізм щодо прогресу. Він також сказав:

"Це вперше, коли я відчуваю, що ми бачимо реальне бажання завершити [війну] з боку Росії".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного американського посадовця.



Російська делегація прибула до Абу-Дабі на переговори зі США та Україною.

Зустріч в Абу-Дабі пройде без без обговорення припинення вогню – New York Times.

9 листопада Китай на засіданні Ради Безпеки ООН висловив підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни Росії проти України.

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