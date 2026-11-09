Ukraina i Rosja wykazują gotowość do kompromisów w kwestii terytoriów – Reuters
W przeddzień trójstronnych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją w Abu Zabi w Waszyngtonie oświadczono, że obie strony podczas niepublicznych kontaktów wykazują pewną gotowość do ustępstw w kwestii terytorialnej. Ponadto strona amerykańska dostrzega oznaki, że Rosja jest rzeczywiście zainteresowana zakończeniem wojny.
Elastyczność w kwestii terytoriów
Według rozmówcy agencji, który rozmawiał z dziennikarzami w przeddzień rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obie strony nieoficjalnie wykazują pewną gotowość do kompromisu w kwestii terytorialnej.
Zaznaczył również, że jakiekolwiek porozumienie terytorialne zostanie prawdopodobnie osiągnięte pod koniec negocjacji, po tym jak strony uzgodnią inne kwestie, w szczególności powojenną architekturę bezpieczeństwa.
Agencja Reuters przypomina, że publicznie stanowiska stron pozostają nieugięte: Ukraina chce, by Rosja została zepchnięta do pierwotnej granicy, a rosyjski dyktator dąży do przejęcia całego Donbasu.
Gwarancje bezpieczeństwa
Według urzędnika gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy staną się jednym z głównych tematów negocjacji, w tym możliwość ochrony Kijowa na wzór artykułu 5 traktatu NATO.
Negocjacjami w Abu Zabi kierować będą wysłannicy specjalni USA Steve Witkoff i Jared Kushner. Spotkanie ma trwać dwa dni. Urzędnik dopuścił, że po jego zakończeniu mogą udać się do Rosji na spotkanie z rosyjskim dyktatorem.
„Ostrożny optymizm”
Urzędnik zaznaczył, że negocjacje będą wymagały czasu, ale po stronie amerykańskiej panuje ostrożny optymizm co do postępów. Powiedział również:
„Po raz pierwszy mam wrażenie, że dostrzegamy ze strony Rosji rzeczywistą chęć zakończenia [wojny]”.
Informację tę podaje agencja Reuters, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika.
Rosyjska delegacja przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą.
Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – podaje New York Times.
9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.