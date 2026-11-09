W przeddzień trójstronnych rozmów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją w Abu Zabi w Waszyngtonie oświadczono, że obie strony podczas niepublicznych kontaktów wykazują pewną gotowość do ustępstw w kwestii terytorialnej. Ponadto strona amerykańska dostrzega oznaki, że Rosja jest rzeczywiście zainteresowana zakończeniem wojny.

Elastyczność w kwestii terytoriów

Według rozmówcy agencji, który rozmawiał z dziennikarzami w przeddzień rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obie strony nieoficjalnie wykazują pewną gotowość do kompromisu w kwestii terytorialnej.

Zaznaczył również, że jakiekolwiek porozumienie terytorialne zostanie prawdopodobnie osiągnięte pod koniec negocjacji, po tym jak strony uzgodnią inne kwestie, w szczególności powojenną architekturę bezpieczeństwa.

Agencja Reuters przypomina, że publicznie stanowiska stron pozostają nieugięte: Ukraina chce, by Rosja została zepchnięta do pierwotnej granicy, a rosyjski dyktator dąży do przejęcia całego Donbasu.

Gwarancje bezpieczeństwa

Według urzędnika gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy staną się jednym z głównych tematów negocjacji, w tym możliwość ochrony Kijowa na wzór artykułu 5 traktatu NATO.

Negocjacjami w Abu Zabi kierować będą wysłannicy specjalni USA Steve Witkoff i Jared Kushner. Spotkanie ma trwać dwa dni. Urzędnik dopuścił, że po jego zakończeniu mogą udać się do Rosji na spotkanie z rosyjskim dyktatorem.

„Ostrożny optymizm”

Urzędnik zaznaczył, że negocjacje będą wymagały czasu, ale po stronie amerykańskiej panuje ostrożny optymizm co do postępów. Powiedział również:

„Po raz pierwszy mam wrażenie, że dostrzegamy ze strony Rosji rzeczywistą chęć zakończenia [wojny]”.

Informację tę podaje agencja Reuters, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika.



Rosyjska delegacja przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą.

Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – podaje New York Times.

9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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