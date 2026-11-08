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W Zaporożu całkowicie wstrzymano ruch na moście Preobrazhenskiego

UA NEWS 08 listopada 2026 17:53
W Zaporożu całkowicie wstrzymano ruch na moście Preobrazhenskiego

W niedzielę, 8 listopada, w Zaporożu tymczasowo zamknięto most im. Preobrazhenskiego. 

Ograniczenia dotyczą wszystkich rodzajów transportu, a przyczyny zamknięcia nie zostały na razie podane.

 Most można ominąć, korzystając z tamy elektrowni DnieproGES. Jednocześnie obowiązuje tam zakaz ruchu samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony.

O przywróceniu przejazdu poinformują w późniejszym terminie.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu

4 listopada wojska rosyjskie przeprowadziły atak na wieś Bilenkie w rejonie zaporoskim, w wyniku którego zginął 53-letni mężczyzna. 

W Zaporożu w wyniku ataku rosyjskiego drona na samochód cywilny ranny został 54-letni mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala.

4 listopada wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki na Wilnianek w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a w wielopiętrowym budynku mieszkalnym wybuchł pożar.

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