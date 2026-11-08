W Zaporożu całkowicie wstrzymano ruch na moście Preobrazhenskiego

W niedzielę, 8 listopada, w Zaporożu tymczasowo zamknięto most im. Preobrazhenskiego.

Ograniczenia dotyczą wszystkich rodzajów transportu, a przyczyny zamknięcia nie zostały na razie podane.

Most można ominąć, korzystając z tamy elektrowni DnieproGES. Jednocześnie obowiązuje tam zakaz ruchu samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony.

O przywróceniu przejazdu poinformują w późniejszym terminie.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu

4 listopada wojska rosyjskie przeprowadziły atak na wieś Bilenkie w rejonie zaporoskim, w wyniku którego zginął 53-letni mężczyzna.

W Zaporożu w wyniku ataku rosyjskiego drona na samochód cywilny ranny został 54-letni mężczyzna. Poszkodowany trafił do szpitala.

4 listopada wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki na Wilnianek w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, a w wielopiętrowym budynku mieszkalnym wybuchł pożar.

Czytaj nas na