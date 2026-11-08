W obwodzie chmielnickim dwie osoby ucierpiały w wyniku ataku Rosji
W rejonie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku zniszczono jeden budynek mieszkalny, a kolejne 12 domów uległo uszkodzeniom.
Dwie osoby odniosły niewielkie obrażenia. Obecnie lekarze udzielają im niezbędnej pomocy.
Ponadto w wyniku ataku wybuchł pożar, który ratownicy już ugaszili.
Źródło: Obwodowa Administracja Hmelnickiego
Przypomnijmy, że pierwszy wicepremier – minister energii Denys Szmyhal poinformował, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 18 razy zaatakowały obiekty energetyczne Ukrainy.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.
W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu Browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.