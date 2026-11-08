На Хмельниччині через атаку РФ постраждали двоє людей

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У Хмельницькому районі внаслідок російської атаки зруйновано один житловий будинок, ще 12 осель зазнали пошкоджень.

Двоє людей отримали незначні тілесні ушкодження. Наразі медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Джерело: Хмельницька ОВА

Нагадаємо, що перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що протягом останньої доби російські війська 18 разів атакували енергетичні об’єкти України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

Російські терористичні війська у ніч на 7 листопада пошкодили один з енергооб'єктів ДТЕК на Київщині. Частина Броварського району знеструмлена, а відновлення електропостачання потребуватиме тривалого часу.

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