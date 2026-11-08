В Хмельницкой области в результате нападения со стороны РФ пострадали два человека

В Хмельницком районе в результате российского нападения был разрушен один жилой дом, ещё 12 домов получили повреждения.

Два человека получили незначительные телесные повреждения. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Источник: Хмельницкая ОГА

Напомним, что первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за последние сутки российские войска 18 раз атаковали энергетические объекты Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

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