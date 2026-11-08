В Кременчуге Полтавской области в результате атаки российских беспилотников возникли пожары на двух объектах.

По словам главы Полтавской областной государственной администрации Виталия Дякивнича, один из дронов попал в многоквартирный жилой дом, другой — в здание гостиницы.

На обоих объектах вспыхнули пожары.

К ликвидации последствий атаки привлечены экстренные службы. Информацию о масштабах повреждений и возможных пострадавших в настоящее время уточняют.

Источник: Полтавская областная государственная администрация

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российских террористов на Киевскую область 7 ноября были нанесены удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины.

Российские террористические войска в ночь на 7 ноября повредили один из энергообъектов ДТЭК в Киевской области. Часть Броварского района осталась без электричества, а восстановление электроснабжения займет длительное время.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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