Rosyjskie drony uszkodziły wieżowiec i hotel w Kremenczuku

W Kremenczuku w obwodzie poltawskim w wyniku ataku rosyjskich dronów wybuchły pożary w dwóch obiektach.

Jak poinformował szef Obwodnej Administracji Poltawskiej Witalij Dyakivnych, jeden z dronów uderzył w wielorodzinny budynek mieszkalny, a drugi – w budynek hotelu.

W obu miejscach wybuchły pożary.

Do likwidacji skutków ataku zaangażowano służby ratownicze. Informacje na temat skali zniszczeń i ewentualnych ofiar są obecnie weryfikowane.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Poltavie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas zmasowanego ataku rosyjskich terrorystów na obwód kijowski 7 listopada uderzono w podstacje łączące elektrownie jądrowe w Równem i Chmielnickim z Kijowem oraz centralnymi regionami Ukrainy.

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne uszkodziły jeden z obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Część rejonu browarskiego pozostaje bez prądu, a przywrócenie dostaw energii elektrycznej potrwa długo.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 i S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

Czytaj nas na