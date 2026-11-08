Російські дрони пошкодили багатоповерхівку та готель у Кременчуці

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У Кременчуці Полтавської області внаслідок атаки російських безпілотників виникли пожежі на двох об’єктах.

За словами начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, один із дронів влучив у багатоквартирний житловий будинок, інший — у будівлю готелю.

На обох локаціях спалахнули пожежі.

До ліквідації наслідків атаки залучили екстрені служби. Інформацію про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих наразі уточнюють.

Джерело: Полтавська ОВА

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки російський терористів на Київщину 7 листопада було завдано ударів по підстанціях, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку АЕС із Києвом та центральними регіонами України.

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