В России признали риск недополучения бюджетных доходов в 2027–2029 годах. По оценке Службы внешней разведки Украины, без введения новых налогов финансовых ресурсов РФ может хватить лишь до 2028 года, тогда как значительные средства и в дальнейшем направляются на военные нужды.

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам признал, что федеральный бюджет в 2027–2029 годах может не получить запланированных доходов. Однако это не помешало депутатам дать проекту положительную оценку.

По расчетам Москвы, доходы бюджета должны вырасти с $537,5 млрд в 2027 году до $603,6 млрд в 2029-м. В то же время расходы ежегодно будут превышать поступления, а дефицит составит $63,6–67,6 млрд, или 1,9–2,2% ВВП.

Одной из главных угроз для бюджета остается замедление роста российской экономики. Из-за дорогих кредитов и ухудшения финансового состояния предприятий Москва рискует недополучить налог на прибыль.

Противоречивыми выглядят и планы по нефтегазовым доходам.

Правительство РФ прогнозирует падение экспортной цены российской нефти с $61,2 за баррель в 2026 году до $51 в 2029-м. Несмотря на это, поступления от отрасли планируется увеличить с $87 млрд в 2027 году до $95,9 млрд в 2029-м.

В самой Госдуме признают, что нестабильность энергетических рынков может сорвать эти расчеты.

Еще одна проблема — рост расходов на обслуживание государственного долга. В 2027 году они составят $56,7 млрд, а в 2029-м достигнут $70,5 млрд.

Несмотря на бюджетные риски, только на оборону в 2027 году Кремль планирует направить более $212 млрд.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Российские власти продали конфискованное имущество почти на $5 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Российские миллиардеры пожертвовали в бюджет РФ более $5,6 млрд, — Reuters.

Война истощает бюджет РФ, а долг растет быстрее доходов — Bloomberg

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